Туры Камчатка

Еще в феврале я даже не представляла, что очень спонтанно подписалась на самый красивый и удивляющий отпуск в своей жизни. Не знала, что увижу столько захватывающих дух пейзажей! Несколько месяцев назад, суетливо выбирая программу и гидов, я почему-то поверила приятному голосу в телефоне, ответившего на миллион моих вопросов “не волнуйтесь, мы всё сделаем круто” @kamchatka_tours.…