Туры Камчатка

Проект «KAMCHATKA TOURS»
Накопленный нами опыт работы в сфере туризма на Камчатке позволил создать проект “KAMCHATKA TOURS”. Наш проект, если коротко это:
- ЭТО БЕЗОПАСНО! Нам риск не нужен и мы свели его к нулю
- Настоящая Камчатская пища: свежая икра, лосось, оленина, крабы!
- Маршрут продуман до мелочей, доступен каждому
- Настоящий OFFROAD, мы проедем 1500 километров по Камчатке
- Будем гулять по лавовым полям Толбачика и увидим как зарождалась Камчатка
- Комфортные ночевки в платках и в уютных гостиницах
- Посетим места, которые максимально похожи на поверхность Луны и Марса
- Рафтинг по динамичной горной реке, а после купание в термальном бассейне
- Трекинговые восхождения на вершину вулкана 40000 шагов в день
- Гуляя к каньону вулканической реки, вулканы будут на 360 вокруг вас
- После вулканов мы отправимся на реки и озера полные лосося, а еще медведя на расстоянии «вытянутой руки» в полной безопасности под охраной профи!
«ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ! Получи групповую скидку за друга»
За каждого приведённого человека +1% к скидки на всю группу! Максимальна скидка 10% на группу.
Пример: при единовременном оформлении на тур 5-ти человек, 5 % скидки каждому, если 10 человек 10% скидки каждому туристу.
Отзывы
Невероятно насыщенные две недели. Off-road на джипах, ночевки в палатках в горах и у подножия вулканов, горные реки и озера, лавовые поля и пещеры, многочасовые подъемы на вулканы, фумаролы и кислотные озера. Кушали лосося, крабов, палтуса, морского ежа. Всё безумно вкусное. Спасибо парням из @kamkhatka_tours за чудесный отдых!
Спасибо за незабываемые эмоции!
Еще в феврале я даже не представляла, что очень спонтанно подписалась на самый красивый и удивляющий отпуск в своей жизни. Не знала, что увижу столько захватывающих дух пейзажей! Несколько месяцев назад, суетливо выбирая программу и гидов, я почему-то поверила приятному голосу в телефоне, ответившего на миллион моих вопросов “не волнуйтесь, мы всё сделаем круто” @kamchatka_tours.…
Этим ребятам можно доверить свои задницы и свой отпуск! Готовят вкусно, возят аккуратно, к делу относятся серьезно.