Туры Камчатка

 

Проект «KAMCHATKA TOURS»

Накопленный нами опыт работы в сфере туризма на Камчатке позволил создать проект “KAMCHATKA TOURS”. Наш проект, если коротко это:

  • ЭТО БЕЗОПАСНО! Нам риск не нужен и мы свели его к нулю
  • Настоящая Камчатская пища: свежая икра, лосось, оленина, крабы!
  • Маршрут продуман до мелочей, доступен каждому
  • Настоящий OFFROAD, мы проедем 1500 километров по Камчатке
  • Будем гулять по лавовым полям Толбачика и увидим как зарождалась Камчатка
  • Комфортные ночевки в платках и в уютных гостиницах
  • Посетим места, которые максимально похожи на поверхность Луны и Марса
  • Рафтинг по динамичной горной реке, а после купание в термальном бассейне
  • Трекинговые восхождения на вершину вулкана 40000 шагов в день
  • Гуляя к каньону вулканической реки, вулканы будут на 360 вокруг вас
  • После вулканов мы отправимся на реки и озера полные лосося, а еще медведя на расстоянии «вытянутой руки» в полной безопасности под охраной профи!

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«ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ! Получи групповую скидку за друга»

За каждого приведённого человека +1% к скидки на всю группу! Максимальна скидка 10% на группу.

Пример: при единовременном оформлении на тур 5-ти человек, 5 % скидки каждому, если  10 человек 10% скидки каждому туристу.

Отзывы

Невероятно насыщенные две недели. Off-road на джипах, ночевки в палатках в горах и у подножия вулканов, горные реки и озера, лавовые поля и пещеры, многочасовые подъемы на вулканы, фумаролы и кислотные озера. Кушали лосося, крабов, палтуса, морского ежа. Всё безумно вкусное. Спасибо парням из @kamkhatka_tours за чудесный отдых!  

Спасибо за незабываемые эмоции!

Еще в феврале я даже не представляла, что очень спонтанно подписалась на самый красивый и удивляющий отпуск в своей жизни. Не знала, что увижу столько захватывающих дух пейзажей! Несколько месяцев назад, суетливо выбирая программу и гидов, я почему-то поверила приятному голосу в телефоне, ответившего на миллион моих вопросов “не волнуйтесь, мы всё сделаем круто” @kamchatka_tours.…

Этим ребятам можно доверить свои задницы и свой отпуск! Готовят вкусно, возят аккуратно, к делу относятся серьезно.

НАША КОМАНДА

профессионалы своего дела к вашим услугам
Мстислав Соколовский
Мстислав Соколовский
Официальный представитель в Москве
Медведь
Медведь
Наш талисман
Пирогов Андрей
Пирогов Андрей
Официальный представитель в Москве
Александр Нахимов
Александр Нахимов
Гид-рафтинг
Евгений Соколов
Евгений Соколов
Гид-проводник
Иван Липатов
Иван Липатов
Гид-организатор
Антон Скрипаченко
Антон Скрипаченко
Видеооператор
Алексей Яковенко
Алексей Яковенко
Гид-проводник

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПОСМОТРИТЕ МАКСИМУМ ЗА МИНИМУМ ВРЕМЕНИ
Три Брата Петропавловский маяк
Три Брата Петропавловский маяк
Озеро Толмачево Апачинские термальные источники
Озеро Толмачево Апачинские термальные источники
Тихий океан Халактырский пляж
Тихий океан Халактырский пляж
Пещеры вулкана Горелый
Пещеры вулкана Горелый
Обзорная экскурсия Петропавловск-Камчатский
Обзорная экскурсия Петропавловск-Камчатский
Авачинский перевал. Экструзия "Верблюд"
Авачинский перевал. Экструзия "Верблюд"
Ночное восхождение на вулкан
Ночное восхождение на вулкан
Катание на горном снегоходе
Катание на горном снегоходе
Мутновский вулкан
Мутновский вулкан
"малая долина гейзеров" дачные источники
"малая долина гейзеров" дачные источники
Горный массив вачкажец
Горный массив вачкажец
Авачинский вулкан
Авачинский вулкан
вулкан горелый
вулкан горелый

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАМЧАТКЕ
Проект «KAMCHATKA TOURS»
Проект «KAMCHATKA TOURS»
Зимнее Эссо+Табун оленей
Зимнее Эссо+Табун оленей
К самому высокому вулкану Камчатки
К самому высокому вулкану Камчатки
Толбачик и Ключевская - в царстве исполинов
Толбачик и Ключевская - в царстве исполинов
Экспедиция на снегоходах на юг камчатки до мыса Лопатка
Экспедиция на снегоходах на юг камчатки до мыса Лопатка
Кайт-тур на Камчатке
Кайт-тур на Камчатке
Рождественский фрирайд лагерь на Камчатке
Рождественский фрирайд лагерь на Камчатке
Выходные в Эссо
Выходные в Эссо
Ски-тур на Ичинский вулкан
Ски-тур на Ичинский вулкан
Тур "Южная тройка"
Тур "Южная тройка"
Тур "В сердце Камчатки"
Тур "В сердце Камчатки"
Тур на Толбачик
Тур на Толбачик
Тур "Камчатская Швейцария"
Тур "Камчатская Швейцария"

ЭКСТРИМАЛЬНЫЙ ОТДЫХ НА КАМЧАТКЕ

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ДЛЯ ЭКСТРИМАЛОВ
Проект «KAMCHATKA TOURS»
Проект «KAMCHATKA TOURS»
Зимнее Эссо+Табун оленей
Зимнее Эссо+Табун оленей
К самому высокому вулкану Камчатки
К самому высокому вулкану Камчатки
Экспедиция на снегоходах на юг камчатки до мыса Лопатка
Экспедиция на снегоходах на юг камчатки до мыса Лопатка
Ночное восхождение на вулкан
Ночное восхождение на вулкан
Катание на горном снегоходе
Катание на горном снегоходе
Кайт-тур на Камчатке
Кайт-тур на Камчатке
Рождественский фрирайд лагерь на Камчатке
Рождественский фрирайд лагерь на Камчатке
Выходные в Эссо
Выходные в Эссо
Ски-тур на Ичинский вулкан
Ски-тур на Ичинский вулкан

VIP туры

ЛУЧШИЕ ТУРЫ ПО КАМЧАТКЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ ДЛЯ ВАС.
Проект «KAMCHATKA TOURS»
Проект «KAMCHATKA TOURS»
Вертолетное путешествие
Вертолетное путешествие

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